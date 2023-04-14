Утечка документов Пентагона: Тейшейра начал сливать секретную информацию в Сеть в декабре 2022 года — данные следствия 14 апреля, 18:31 Джек Тейшейра (Фото:Social Media Website/via Reuters)

Подозреваемый в сливе секретных документов США нацгвардеец Джек Тейшейра начал публиковать их в Сети в декабре 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

В судебных документах сказано, что у 21-летнего Тейшейры был допуск к информации под грифом «совершенно секретно» с 2021 года благодаря его службе в IT-отделе ВВС Нацгвардии США.

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The Guardian пишет, что сначала Тейшейра публиковал секретную информацию «абзацами текста», а в январе 2023 года начал публиковать фотографии документов. По словам одного из опрошенных ФБР пользователей, в документах описывалось состояние войны России против Украины, в том числе передвижение войск по состоянию на определенную дату.

Также, по данным следствия, за неделю до ареста Тейшейра с рабочего компьютера искал в секретных отчетах слово «утечка», вероятно, пытаясь найти оценку резонансного дела разведсообществом.



14 апреля Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. The New York Times сообщала, что ему может грозить до до десяти лет лишения свободы за каждый слитый документ.

Нацгвардейца арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. По данным СМИ, он был лидеров в небольшом игровом онлайн-чате, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами публиковал там засекреченные документы.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском, пишет CNN.

