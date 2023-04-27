Утечка документов США: Тейшейра интересовался массовыми расстрелами и говорил о создании «фургона для убийства» — судебные материалы

27 апреля, 17:54
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Джек Тейшейра (Фото:соцсети / nytimes.com)

Джек Тейшейра (Фото:соцсети / nytimes.com)

Военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра, подозреваемый в сливе секретных документов, интересовался массовыми расстрелами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на судебные документы.

В документах сказано, что Тейшейра в соцсетях писал, что хочет убить «кучу» людей, чтобы «отсеять слабых».

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Выдержки из судебных документов также опубликовал в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. В одном из них упоминается, что в феврале Тейшейра говорил, что хотел бы сделать «фургон для убийства», а также спрашивал у другого пользователя, какой винтовкой удобнее пользоваться из машины SUV, и описывал возможную стрельбу в «людном месте».

Видео дня

https://twitter.com/EliotHiggins/status/1651492003899752449
https://twitter.com/EliotHiggins/status/1651492807943569409
https://twitter.com/EliotHiggins/status/1651500409607839744

Также он искал информацию о недавних массовых расстрелах со своего рабочего компьютера. Судя по документам, при обыске в доме Тейшейры нашли винтовки, автоматы и базуку, которые хранились «в нескольких шагах от его кровати».

https://twitter.com/EliotHiggins/status/1651493328066600961

Переписка, в которой Тейшейра подтверждает, что «сливает» секретные документы, но говорит, что его не смогут идентифицировать

https://twitter.com/EliotHiggins/status/1651500711140642818

Прокуратура Министерства юстиции США ходатайствовала о содержании 21-летнего нацгвардейца под стражей, аргументируя тем, что он представляет угрозу для американцев и нацбезопасности США.

По данным прокуратуры, в 2018 году его отстранили от учебы в школе за «реплики об использовании коктейлей Молотова и другого оружия».

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Справа — Джек Тейшейра, слева — его отчим, сводный брат и сводный дедушка, которые также были военнослужащими США (Фото:Bayberry Farm & Flower Co / Facebook) Юный обличитель из семьи ветеранов. Как 21-летний Джек Тейшейра стал источником утечек Пентагона, ошеломивших мир, и как удалось его найти

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

СМИ сообщали, что нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

По информации New York Times, Тейшейра начал сливать документы менее чем через двое суток после начала полномасштабного вторжения России в Украину и в более крупном онлайн-чате.

6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

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В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

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Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным СМИ, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Пентагон Утечка Утечка информации Нацгвардия США массовое убийство Джек Тейшейра

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