Юный обличитель из семьи ветеранов. Как 21-летний Джек Тейшейра стал источником утечек Пентагона, ошеломивших мир, и как удалось его найти 14 апреля, 13:01 Сюжет NV Премиум Справа — Джек Тейшейра, слева — его отчим, сводный брат и сводный дедушка, которые также были военнослужащими США (Фото:Bayberry Farm & Flower Co / Facebook)

13 апреля весь мир наблюдал за тем, как вооруженные агенты ФБР выводят из частного дома в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс) худощавого молодого мужчину. Это был 21-летний Джек Тейшейра — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США и главный подозреваемый в самом масштабном сливе секретных разведданных США за последние годы.

Уже в пятницу, 14 апреля, он предстанет перед окружным судом США в Бостоне. Как ожидается, молодому военнослужащему предъявят обвинения в незаконном изъятии, хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Ему грозят десятки лет заключения.

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NV рассказывает, что известно о Джеке Тейшере и как американским правоохранительным органам удалось установить, что именно он стал первоисточником утечки секретных отчетов Пентагона и американской разведки.