Байден поручил усилить защиту секретной информации после утечки документов Пентагона 14 апреля, 20:59 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден поручил усилить меры безопасности на фоне утечки секретных документов. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Байдена, пока в США определяют достоверность документов, он поручил военным и разведсообществу принять меры для «дальнейшей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации». США координируют действия с союзниками и партнерами.



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Американский президент также прокомментировал арест 21-летнего нацгвардейца Джека Тейшейры, которого подозревают в сливе данных, и сказал, что высоко оценивает оперативную работу правоохранителей.

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин поручил пересмотреть процедуру доступа к разведывательным данным.

14 апреля военнослужащему Воздушных сил Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.



6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным CNN, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.

