Джамаль Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади - CNN

Власти Саудовской Аравии полагают, что журналист Джамаль Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади или удушения руками, сообщил CNN источник с близкими связями в Королевском дворце.
Власти Саудовской Аравии 20 октября, через 18 дней после исчезновения Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции, признали факт смерти журналиста в результате драки, обвинив в убийстве Джамаля нескольких приближенных к принцу Мухаммеду ибн Салману. 18 поданных королевства задержаны по подозрению в причастности к преступлению, уволены советник верховного судьи Сауд аль-Кахтани и заместитель главы разведки Ахмед Асири.
Никаких подтверждающих доказательств пока не было предъявлено. По данным CNN, турецкие официальные лица продолжают настаивать на том, что тело Хашкаджи после убийства в консульстве было расчленено.
Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.
Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.
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Журнал Новое Время №38
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