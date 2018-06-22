22 июня 2018, пятница

Дым и пепел на 2600 метров. В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Последнее извержение вулкана было зафиксировано несколько месяцев назад
Фото: tsuda via Flickr

Последнее извержение вулкана было зафиксировано несколько месяцев назад

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Симмоэ, пишет Japan Today со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.

Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 2600 метров. В воздух также выбросило вулканические камни, которые разлетались на расстояние 1,1 км от кратера.

По данным властей, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Извержение также не повлияло на расписание рейсов в ближайших аэропортах.

Отмечается, что последнее извержение вулкана Симмоэ было зафиксировано 5 апреля.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове