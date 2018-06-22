Дым и пепел на 2600 метров. В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Симмоэ, пишет Japan Today со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.
Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 2600 метров. В воздух также выбросило вулканические камни, которые разлетались на расстояние 1,1 км от кратера.
По данным властей, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Извержение также не повлияло на расписание рейсов в ближайших аэропортах.
Отмечается, что последнее извержение вулкана Симмоэ было зафиксировано 5 апреля.
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