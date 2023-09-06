Декабрьский удар Стрижа. Россия признала повреждение трех Ту-22М3 на аэродроме Дягилево и нашла виновного — СМИ 6 сентября, 13:46 Поврежденный в результате атаки самолет на одном из российских аэродромов (Фото:t.me/ShrikeNews)

Следственный комитет России признал прошлогодние повреждения бомбардировщиков Ту-22М3, обвинив в организации атак беспилотников на аэродромы страны-агрессора украинского военного.

Как пишет Коммерсантъ, в Следкоме назвали имя Сергея Бурденюка, который является командиром 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ. Его обвинили в «ряде преступлений» и заочно арестовали.

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Россияне заявили о двух атаках беспилотников — на аэродром Шайковка в Калужской области 7 октября 2022 года и на аэродром Дягилево под Рязанью 5 декабря. Целями обеих атак были сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

Следком заявил о повреждении трех самолетов Ту-22М3, одной авиационной управляемой ракеты Х-32, двух автомобилей и двух зданий инженерно-авиационных служб эскадрилий. Также говорят о смерти трех военных и ранении семерых.

Ранее в Главном управлении разведки рассказали, что атаки на российские аэродромы Дягилево и Энгельс в декабре 2022-го были спецоперациями Украины. Для этого использовали снаряженные взрывчаткой советские дроны Ту-141 Стриж. Шайковку, по версии россиян, атаковал беспилотник UJ-22 Airborne.

В ГУР заявили о повреждении двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, ликвидации шести и ранении 11 российских военных в Рязанской области, а также о повреждении двух ракетоносителей Ту-95 в Энгельсе.

Тогда повреждения бомбардировщиков в результате падения неизвестно летательного аппарата на авиабазах Энгельс-2 и Дягилево подтвердили спутниковые фото. В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

