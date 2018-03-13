Двух депутатов российской Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах: что об этом известно

В России уже двух депутатов Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах журналистки.

НВ рассказывает, что известно о скандале, который российские власти пытаются замять, обвинив в нем пострадавших от домогательств женщин.

Интервью с Жириновским и анонимное обвинение

22 февраля во время программы Hard Day's Night на телеканале Дождь корреспондентка канала Елизавета Антонова рассказала о домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого к работающим в российском парламенте журналисткам.

"Со мной этого не было, но я слышала об этом неоднократно, это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума", - заявила она.

В ответ Жириновский сказал, что ничего об этом не слышал и пообещал "побеседовать" со Слуцким, чтобы узнать его мотивы.

В тот же день Дождь опубликовал материал с рассказами трех женщин - двух журналисток и продюсера - о домогательствах Слуцкого.

Одна из журналисток рассказала, что, когда она задавала депутату вопросы о международной повестке (Леонид Слуцкий - председатель комитета Госдумы по международным делам - ред.) в его кабинете в 2017 году, он подошел к ней и стал осуществлять непристойные действия.

"Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провел рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его", - описала она инцидент.

Кроме того, по ее словам, на вопрос, когда к нему можно зайти за комментарием, Слуцкий отвечал, что после 22:00 и спрашивал у нее, дома ли она и где живет. Также на ее вопрос, что депутат будет обсуждать на встрече с лидером французского Национального фронта Марин Ле Пен, он ответил "Тебя и твое поведение".

О действиях Слуцкого, которые она посчитала домогательствами, рассказала Дождю еще одна журналистка, отметив, что не хотела предавать эти случаи огласке, потому что считает, что это помешает ей работать в Госдуме.

Кроме того, продюсер одного из телеканалов рассказала Дождю, что Слуцкий домогался ее, когда она приглашала его на эфир. "На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы" - рассказала она.

Что ответили на обвинения Слуцкий и другие депутаты Госдумы

Слуцкий на вопрос Дождя о том, домогался ли он журналисток, ответил "Пусть скажут мне. Забавно". Когда ему задали уточняющий вопрос о том, подтверждает ли он факт домогательств, депутат ответил "Никогда. Не по этому делу".

Позже он написал корреспонденту Дождя, что поговорил со всем парламентским пулом и никто факт домогательств не подтвердил. При этом депутат пригрозил Дождю судебным иском.

Однако трое корреспондентов из парламентского пула сказали Дождю, что им Слуцкий не звонил.

Уже 23 февраля Слуцкий заявил Ведомостям, что переговорит с руководством партии и Госдумы о возможном обращении в суд, но считает, что в случае с Дождем это бессмысленно, так как "у них постоянно выходят такие материалы со ссылками на анонимы". Депутат заявил, что с журналистами парламентского пула уже переговорило по его заданию все управление Госдумы по связям со СМИ. Когда его спросили, почему не связались с корреспондентом Ведомостей, Слуцкий ответил: "Ну, к тебе я вроде пока не приставал".

На своей странице в Facebook Слуцкий назвал обвинения "грязной провокацией".

Официальной реакции на обвинения со стороны Госдумы не последовало, но ряд депутатов встали на защиту Слуцкого.

Так, вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев заявил на своей странице в Twitter, что обвинения в адрес Слуцкого - "грубое нарушение этики, уголовного законодательства и оскорбление". Он также пообещал поставить вопрос о лишении аккредитации в Госдуме журналистов Дождя.

Вчерашние обвиннния от журналистов Дождя в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов. — Игорь Лебедев (@Russian1972) 23 февраля 2018 г.

"Тем более, девочки (журналистки - ред.) утверждают, что инцидент произошел год назад. Возникает законный вопрос: "Что же вы год назад молчали? Что же вы только сейчас проснулись?" Да и вообще вопросов много", - заявил он также в одном из комментариев.

В защиту Слуцкого 24 февраля выступил и некий Женский клуб в Госдуме, который, как утверждает ТАСС, "был создан в начале этого года".

"В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Слуцкого заявляем, что считаем подобную информацию провокацией", - говорится в его заявлении.

В то же время, заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи из Единой России Оксана Пушкина заявила, что не может уверенно сказать, верит ли заявлениям журналисток про Слуцкого, но, если у них есть доказательства, они "обязаны обращаться в суд с иском".

Пушкина также пообещала внести в законопроект О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ, над которым сейчас работает дополнения о сексуальном насилии на работе и само понятие "харассмент".

Примечательно и обсуждение сложившейся ситуации на странице Слуцкого в Facebook. В частности, депутат Антон Морозов предложил "валить все на других членов [комитета Госдумы по международным делам]". "Я готов взять пару журналисток на себя", - добавил он.

Журналистка Ведомостей Ольга Чуракова высказала предположение, что само это обсуждение может стать предметом рассмотрения комиссии по этике.

Кто обвинил Слуцкого в домогательствах

27 февраля заместитель главного редактора RTVI Екатерина Кортикадзе рассказала, что верит всем обвинениям против Слуцкого, так как сама "прошла через этот неприятный эпизод" с его участием.

По словам Екатерины Котрикадзе, когда она приехала в офис Слуцкого, он провел ее в свой кабинет, запер дверь и прислонил журналистку к стене. "Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать... Я вырвалась и убежала", - рассказала она.

По словам Котрикадзе, с подобным поведением сталкиваются многие журналисты в различных органах российской власти.

"Об этом никогда не говорят вслух, поскольку мы понимаем, что особого смысла в этом нет - ты только рискуешь навлечь на себя оскорбления и обвинения во вранье", - отметила она.

В ответ на ее признание главный редактор RTVI Алексей Пивоваров сказал, что доверяет словам Котрикадзе, и призвал других участников истории со Слуцким назвать свои имена.

1 марта продюсер Дождя Дарья Жук заявила, что была одной из трех жертв домогательств Слуцкого, ранее заявивших о них анонимно. Она записала видеообращение к нему, в котором заявила, что уже отправила письмо о случае домогательств на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы.

6 марта Русская служба Би-би-си опубликовала материал, в котором была раскрыта личность еще одной журналистки, заявившей ранее анонимно о домогательствах Слуцкого. Ею оказалась корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. По ее словам, инцидент произошел 24 марта 2017 года, и у нее осталась аудиозапись происходящего в кабинете депутата.

Слуцкий сначала сказал ей "Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь", а когда после непристойных намеков Слуцкого она сказала, что у нее есть молодой человек, депутат заявил "Отлично, будешь его жена, а моя любовница".

По воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил.

Об этом инциденте Рустамова сразу же рассказала коллегам и руководству, и они могут это подтвердить.

На своей странице в Facebook Рустамова написала, что, хотя ей никто не угрожал, она опасается за свою безопасность, так как у Слуцкого есть влиятельные друзья.

В некорректном поведении Слуцкого обвинила даже представитель МИД РФ Мария Захарова. 8 марта она рассказала Эху Москвы , что на приеме Петербургского международного экономического форума четыре года назад, когда она еще не была публичной персоной депутат повел себя с ней некорректно.

"Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид (Слуцкий – ред.). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", - ну, такие вещи очень странные", - описала она ситуацию.

По словам Захаровой, она сразу заявила, что ей неприятно это слушать и Слуцкий перестал и "ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного". Захарова также посетовала, что в тот момент никто из мужчин не сделал Слуцкому замечания.

"Извинения" Слуцкого

8 марта Леонид Слуцкий опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором, кроме поздравлений с Международным женским днем, "пользуясь случаем", попросил прощения "у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания".

"Поверьте, не по злому умыслу", - добавил российский депутат.

Обвинение в домогательствах депутата российской Госдумы Говорухина

12 марта чебоксарская журналистка Дарья Комарова, которая сейчас возглавляет местный предвыборный штаб Ксении Собчак заявила на своей странице в Facebook о сексуальных домогательствах со стороны депутата Госдумы Станислава Говорухина.

По словам Комаровой, это произошло в 2012 году, когда она брала у него интервью в Чебоксарах.

"Встреча проходила в ресторане Ехрем Хуща. Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него", - описала она ситуацию.

Когда Комарова отказалась, Говорухин, по ее словам, попытался шантажировать тем, что иначе не даст ей интервью.

"Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал", - вспоминает журналистка.

В итоге интервью она записала, но оно было коротким и неинтересным.

Более подробно об этом случае Комарова рассказала Медузе. Она сообщила, что запись разговора с Говорухиным у нее не сохранилась, а коллегам она рассказала об этом инциденте, но не сразу.

Сам Говорухин заявил Медузе, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. Тем не менее, существуют документальные подтверждения того, что в Чебоксарах в это время он был.

НВ