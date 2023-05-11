В России двух военных отправили в колонию почти на три года за отказ воевать в Украине

11 мая, 13:27
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В России приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима двоих военнослужащих, которые отказались ехать воевать против Украины.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По данным суда, Александр Степанов отказался ехать в Украину 18 января 2023 года, находясь в штабе одной из воинских частей на Камчатке.

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Андрей Михайлов 21 января отказался выполнять аналогичный приказ командира, находясь в клубе одной из воинских частей Петропавловска-Камчатского.

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Их признали виновными в неисполнении приказа командования в период мобилизации.

В среду, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы.

24 марта информагентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне больших потерь оккупационной армии РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины

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