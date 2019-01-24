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Двух граждан Чехии подозревают в сотрудничестве с террористами "ДНР"

Вчера, 21:33
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Pavel K. / Instagram

В Чехии по меньшей мере двух местных жителей подозревают в терроризме из-за участия в военных действиях на Донбассе на стороне российского гибридного войска.

Как сообщили Радио Свобода в чешской прокуратуре, в отношении двух чешских наемников начато расследование за "активную вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры против вооруженных и сил безопасности Украины".

Заместитель главного прокурора Праги Адам Башни уточнил, что один из подозреваемых воевал в Украине в рядах террористов "ДНР".

По данным Deník N, речь идет о Павле К., который находился на Донбассе почти год, с лета 2015 года по май 2016.

Издание отмечает, что следствие ведется против по меньшей мере десяти граждан Чехии в связи с их участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Теги:   Наемники ДНР Чехия

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