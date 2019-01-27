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Двойной взрыв в церкви на Филиппинах: количество жертв возросло до 27

Сегодня, 11:00
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EPA

Ответственность за теракт пока никто не взял

В результате взрыва во время службы в католическом соборе в городе Джоло погибли уже 27 человек.

Как сообщает Reuters, еще 77 человек получили ранения. Среди погибших прихожане церкви, а также военные, которые прибыли на место происшествия после взрывов. В числе пострадавших 14 военных, двое полицейских и 61 гражданский.

Ответственность за теракт пока никто не взял, однако, по данным правоохранителей, за ним стоит исламистская группировка Абу Сайяф, которая присягнула на верность Исламскому государству.

Нападение на католическую церковь стало одной из самых масштабных атак на Филиппинах за последние годы.

Ранее сообщалось, что в результате двух взрывов во время службы в католическом соборе в городе Джоло погибли более 20 человек.

Теги:   Церковь Филиппины

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