У Путина больше трех двойников — ГУР 12 сентября, 19:16 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

У российского диктатора Владимира Путина может быть больше трех двойников. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона во вторник, 12 сентября.

Он рассказал, что мобилизация на территории страны-агрессора не прекращалась, и каждый месяц несколько десятков тысяч россиян тем или иным образом рекрутировали в оккупационную армию. Сейчас, по его словам, кремлевский режим столкнулся с необходимостью возможной новой волны мобилизации.



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Юсов добавил, что речь может идти о конце сентября, и это не означает, что новомобилизованные оккупанты тут же появятся на фронте, потому что это «продолжительный процесс».

«Мобилизационный ресурс у врага есть, и такие решения рассматриваются… Человек, похожий на Путина, публично не опроверг вероятность мобилизации», — также отметил представитель ГУР.

На вопрос о том, сколько всего таких людей, «похожих на Путина», Юсов ответил, что «больше трех».

В октябре 2022 года руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что у главы кремлевского режима есть по меньшей мере три двойника.

В интервью к годовщине полномасштабного российского вторжения Буданов сказал, что последние полгода на официальные мероприятия ездят двойники Путина.