Зачем Путину двойники? Рассказывает журналист, сделавший интервью с сотрудником охраны диктатора

6 апреля, 15:47
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Бывший сотрудник ФСО Глеб Каракулов подтвердил, что Владимир Путин использует двойников. (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Бывший сотрудник ФСО Глеб Каракулов подтвердил, что Владимир Путин использует двойников. (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Илья Рождественский из российского проекта Центр Досье, взявший интервью у бывшего капитана Федеральной службы охраны Владимира Путина Глеба Каракулова, рассказал, зачем российский диктатор использует двойников.

Как сообщил Рождественский Radio NV, Глеб Каракулов рассказал о том, что иногда Путин остается в своей резиденции в Сочи, чтобы отдохнуть и весело провести время или работать, а сотрудники ФСО «создают полную иллюзию того, что он из Сочи улетел».

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Для этого они используют двойников Путина.

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«То есть они пригоняют специальный самолет летного отряда России, на котором обычно передвигается Путин, сажают туда человека, который издалека может напоминать Владимира Путина; пригоняют специальный кортеж, из этого кортежа выходит человек, садится в самолет. Его, конечно, не с очень близкого расстояния снимают, и самолет улетает», – описал журналист использование двойников.

По его словам, это делается для того, чтобы не дать «ни иностранным разведкам, ни простым гражданам» понять, где сейчас находится российский диктатор.

«Просто он туман напускает абсолютно всем. Я даже не думаю, что там есть какая-то специальная целевая аудитория для таких иллюзий, ради которой он все делает, думая, что вот этих людей я хочу обмануть. Обманывает просто всех», — объяснил Рождественский.

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17 марта бывший агент КГБ Сергей Жирнов заявил, что диктатора Владимира Путина, которого он хорошо знает со времен их совместной работы в КГБ, в феврале заменял актер.

В январе российский политолог Валерий Соловей заявлял, что на Рождество вместо российского диктатора Владимира Путина показали двойника.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Двойник радио NV Путин двойники

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