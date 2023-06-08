«Слишком нетипичный». Украинская разведка считает, что у Лукашенко нет двойников 8 июня, 23:28 Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

По данным украинской разведки, у белорусского диктатора Александра Лукашенко двойников нет.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью УП.

Юсов объяснил, что у Лукашенко нет двойников, потому что он «слишком нетипичный», в отличие от российского диктатора Владимира Путина.

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«Я думаю, что кроме украинских пародистов никто бы и не мог претендовать на эту роль», — добавил он.

Также в ГУР назвали наличие двойников у Путина «фактом», основанным как на оперативных разведданных, так и на оценках врачей-физиогномистов и других специалистов.

Ранее глава украинской разведки сообщал, что диктатор Путин был серьезно болен еще в 2021 году, в публичном пространстве появляются минимум три его двойника.