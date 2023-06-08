«Слишком нетипичный». Украинская разведка считает, что у Лукашенко нет двойников

8 июня, 23:28
Поделиться:
Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

По данным украинской разведки, у белорусского диктатора Александра Лукашенко двойников нет.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью УП.

Юсов объяснил, что у Лукашенко нет двойников, потому что он «слишком нетипичный», в отличие от российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

«Я думаю, что кроме украинских пародистов никто бы и не мог претендовать на эту роль», — добавил он.

Читайте также:

По данным украинской разведки, последние полгода на официальные мероприятия ездят двойники Путина (Фото:Valery Sharifulin / TASS / Handout via REUTERS) Последние полгода на официальные мероприятия ездят двойники Путина — Буданов

Также в ГУР назвали наличие двойников у Путина «фактом», основанным как на оперативных разведданных, так и на оценках врачей-физиогномистов и других специалистов.

Ранее глава украинской разведки сообщал, что диктатор Путин был серьезно болен еще в 2021 году, в публичном пространстве появляются минимум три его двойника.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Разведка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X