В Пентагоне считают, что Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения — NYT 7 июля, 14:40 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Неизвестно, был ли главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в Беларуси, поскольку он использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения, сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя Пентагона на условиях анонимности.

Он добавил, что Пригожин находился в России большую часть времени после вооруженного мятежа, перемещаясь преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом.

27 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко говорил, что Пригожин находится в Беларуси, подчеркивая, что это происходит «сегодня».

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6 июля, отвечая на вопрос, где сейчас находятся боевики ЧВК Вагнера и Пригожин, Лукашенко ответил, что ЧВК российская и вопрос «явно не к нему».

В Кремле после этого заявили, что «не имеют ни возможности, ни желания» следить за передвижениями Пригожина.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского дикатора Владимира Путина, подтвердить, что отъезд Пригожина в Беларусь был одним из условий прекращения мятежа, на что он ответил утвердительно.

На уточняющий вопрос, сохраняется ли это условие до сих пор, он отвечать отказался.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс заявлял, что США продолжают следить за ЧВК Вагнера, но у них нет «новых подробностей» о местонахождении Пригожина.

Что известно о местонахождении Пригожина

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданова в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины, и они преимущественно продолжат операции в Африке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в Беларусь прибыло небольшое количество вагнеровцев.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.