В Пентагоне считают, что Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения — NYT
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)
Неизвестно, был ли главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в Беларуси, поскольку он использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения, сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя Пентагона на условиях анонимности.
Он добавил, что Пригожин находился в России большую часть времени после вооруженного мятежа, перемещаясь преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом.
27 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко говорил, что Пригожин находится в Беларуси, подчеркивая, что это происходит «сегодня».
6 июля, отвечая на вопрос, где сейчас находятся боевики ЧВК Вагнера и Пригожин, Лукашенко ответил, что ЧВК российская и вопрос «явно не к нему».
В Кремле после этого заявили, что «не имеют ни возможности, ни желания» следить за передвижениями Пригожина.
Журналисты попросили Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского дикатора Владимира Путина, подтвердить, что отъезд Пригожина в Беларусь был одним из условий прекращения мятежа, на что он ответил утвердительно.
На уточняющий вопрос, сохраняется ли это условие до сих пор, он отвечать отказался.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс заявлял, что США продолжают следить за ЧВК Вагнера, но у них нет «новых подробностей» о местонахождении Пригожина.
Что известно о местонахождении Пригожина
27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданова в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины, и они преимущественно продолжат операции в Африке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в Беларусь прибыло небольшое количество вагнеровцев.
После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.
30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.
В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.