«Сирийский мясник». Командующего российскими войсками в войне против Украины Дворникова могли уволить — NYT 1 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Путин и Дворников (Фото:Минобороны РФ)

Есть сомнения касательно того, продолжает ли отвечать за войну России против Украины российский генерал Александр Дворников, так как в последние две недели его не видели, сообщает NYT.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Российский диктатор Владимир Путин назначил нового командующего, генерала Дворникова в апреле, что было воспринято как признание того, что первоначальный российский план войны провалился.

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Издание со ссылкой на источники пишет, что Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений. Однако, ему это не совсем удалось из-за фундаментальных проблем в российской армии.

«Даже нашей армии было бы трудно перестроиться, переоборудоваться и реорганизоваться за две недели после такой сильной взбучки», — сказал бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав.

Издание пишет, что когда Дворников взял управление на себя, «войска были слишком быстро возвращены в бой».

По данным журналистов, «это решение исходило из Москвы».

Экс-высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Обамы Эвелин Фаркас заявила, что Путин все еще слишком вовлечен в боевые действия.

«Мы продолжаем слышать сообщения о том, что Путин все активнее вмешивается», — сказала она.

По ее словам, если главы государств вмешиваются в выбор целей и оперативные военные решения — «это прямой путь к катастрофе».

Известно, что Александр Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии.

Поэтому журналисты и эксперты его иногда называли «сирийский мясник» за тактику ведения войны, которая предполагала большое количество гражданских жертв.

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