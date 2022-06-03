Генерала Дворникова отстранили от командования армией РФ в Украине — CIT

3 июня, 15:14
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Александр Дворников (Фото:Кадр видео ДОН 24)

Александр Дворников (Фото:Кадр видео ДОН 24)

Российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине, сообщают расследователи Conflict Intelligence Team.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Более недели назад команда CIT от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

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«По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит», — говорит член команды расследователей Руслан Левиев.

Левиев отметил, что не знает причин отстранения Дворникова и не может утверждать, что это стало результатом каких-то недоработок Дворникова.

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По его словам, возможно, это просто «ротационный процесс, который мы видели в Сирии».

Ранее издание NYT сообщило, что есть сомнения касательно того, продолжает ли отвечать за войну России против Украины Дворников, так как в последние две недели его не видели.

В последнее время появилась информация, что управление войной в Украине взял на себя лично Владимир Путин.

Александр Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии.

Поэтому журналисты и эксперты его иногда называли «сирийский мясник» за тактику ведения войны, которая предполагала большое количество гражданских жертв.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Армия России Война России против Украины Александр Дворников

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