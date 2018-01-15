Двойной теракт в Багдаде: Количество жертв возросло до 38 человек

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Взрывы произошли на одной из самых оживленных площадей города

Взрывы произошли на одной из самых оживленных площадей города

Количество погибших в результате двойного теракта в центре Багдада (Ирак) увеличилось до 38 человек.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные полиции и медиков.

По меньшей мере 105 человек получили ранения. 

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.

Ранее сообщалось, что террористы избрали для атаки одну из самых оживленных площадей в городе. Обычно в районе Таярана в поисках работы собираются большие толпы строителей.

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