"Двойное беззаконие": Додон отреагировал на отстранение от должности президента

Игорь Додон, которого Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента, назвал это решение незаконным.

На своей странице в Facebook Додон написал, что Конституционный суд "допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства, и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента".

Додон считает, что КС пренебрег законными аргументами, которые он привел в поддержку своего неподписания указа о назначении новых министров здравоохранения и сельского хозяйства.

"Жаль, что вместо того, чтобы остановить серьезные нарушения, допущенные властью, Конституционный суд дает "зеленый свет" их продолжению", - добавил он, выразив сомнение в профессионализме судей.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от должности президента страны.

Согласно законодательству, президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к главе парламента, который может подписать указы вместо президента.

Додон же повторно отказался назначить на должности министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды кандидатов, предложенных премьер-министром.