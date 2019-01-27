Двоевластие в Венесуэле: военный атташе страны в США заявил, что не признает власть Мадуро Сегодня, 05:26 1482 Цей матеріал також доступний українською El Nuevo Herald El Nuevo Herald

Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва заявил, что отказывается сотрудничать с правительством президента Николаса Мадуро.

Он отметил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом, передает El Nuevo Herald.

"Я, являясь военным атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах, не признаю Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Мое послание всем военным, всем тем, кто носит оружие, пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит продолжать поддерживать правительство, которое предало основные принципы и продало их в интересах других стран", - заявил Сильва.

Лидер оппозиции Гуайдо прокомментировал решение Сильвы.

"Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы соблюдать конституцию и волю венесуэльского народа", - заявил Гуайдо.

1/2

Pude ver y tomar nota del mensaje enviado por el Coronel José Luis Silva Silva agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington.



Ante eso damos la bienvenida a él y a todos los que con honestidad se quieran apegar a la CRBV y a la voluntad del pueblo venezolano. https://t.co/mEaqCLPvy7 — Juan Guaidó (@jguaido) 26 января 2019 г.

Напомним, Венесуэлу покинули все сотрудники дипломатической миссии США.

Ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

Читайте также:

Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире

Мадуро должен уйти. Мировые СМИ о том, что происходит в Венесуэле