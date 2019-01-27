Двоевластие в Венесуэле: военный атташе страны в США заявил, что не признает власть Мадуро
Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва заявил, что отказывается сотрудничать с правительством президента Николаса Мадуро.
Он отметил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом, передает El Nuevo Herald.
"Я, являясь военным атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах, не признаю Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Мое послание всем военным, всем тем, кто носит оружие, пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит продолжать поддерживать правительство, которое предало основные принципы и продало их в интересах других стран", - заявил Сильва.
Лидер оппозиции Гуайдо прокомментировал решение Сильвы.
"Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы соблюдать конституцию и волю венесуэльского народа", - заявил Гуайдо.
Напомним, Венесуэлу покинули все сотрудники дипломатической миссии США.
Ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.
10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.
21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.
Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы
23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
В стране начались протесты.
Читайте также:
Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире
Мадуро должен уйти. Мировые СМИ о том, что происходит в Венесуэле