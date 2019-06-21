Венецианская комиссия признала незаконным роспуск парламента Молдовы Сегодня, 16:15 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko REUTERS/Valentyn Ogirenko

Венецианская комиссия Совета Европы признала решение о роспуске парламента Молдовы неконституционным.

Об это говорится в заключении, принятом 21 июня.

Эксперты Венецианской комиссии установили, что 7−8 июня не было оснований для роспуска парламента Молдовы.

Венецианская комиссия считает, что Конституционный суд не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон при разрешении политического кризиса в Молдове.

По мнению экспертов Венецианской комиссии, в связи с решениями Конституционного суда Молдовы от 8 и 9 июня процессуальные права президента и парламента серьезно пострадали, в частности, от количества и скорости принятия решений по очень деликатным вопросам со значительными последствиями для государственных учреждений.

«Ни президент, ни парламент не были представлены в суде и, похоже, не имели возможности представить свои аргументы», — говорится в заявлении.

В заключении указывается, что имеются веские основания считать о том, что решение Конституционного суда о временном отстранении президента Игоря Додона от должности и назначении премьер-министра временным президентом не соответствует Конституции Молдовы.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку. Парламент назначил проведение местных выборов на 20 октября.

До этого времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.