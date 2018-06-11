Два украинца погибли на автобане в Венгрии

В Венгрии на автобане М-3 у города Эгер в результате ДТП погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на венгерскую полицию.

Согласно сообщению местных правоохранителей, грузовик с украинской регистрацией остановился на полосе аварийной остановки на скоростном шоссе.

Когда водитель и пассажир вышли из кабины для проверки автомобиля, их сбил фургон с венгерскими номерами. От полученных травм украинцы погибли на месте.

Напомним, что в Варшаве 10 украинских студентов, которые находились в одной легковушке, попали в ДТП.