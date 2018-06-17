Двое смертников взорвали себя в Нигерии, более 30 погибших

Террористы-смертники, вероятно, принадлежали к исламистам Боко Харам. Кроме нападения смертников стреляли из гранатомета.

Об этом сообщает DW.

В ночь на воскресенье двое террористов-смертников взорвали себя на северо-востоке Нигерии. Нападавшие убили по меньшей мере 31 человек.

"В городе Дамбоа были две атаки смертников, также обстрел из гранатомета. Погиб 31 человек, много раненых", - рассказал лидер местного ополчения Бабакура Коло.

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Боко Харам - радикальная нигерийская исламистская организация. Известная с 2002 года, когда ее предводителем стал Мохаммед Юсуф. Главной целью организации является введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.

В мае 2014 года внесена Советом безопасности ООН в список террористических организаций.