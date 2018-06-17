Двое смертников взорвали себя в Нигерии, более 30 погибших

Террористы-смертники, вероятно, принадлежали к исламистам Боко Харам. Кроме нападения смертников стреляли из гранатомета.
Об этом сообщает DW.
В ночь на воскресенье двое террористов-смертников взорвали себя на северо-востоке Нигерии. Нападавшие убили по меньшей мере 31 человек.
"В городе Дамбоа были две атаки смертников, также обстрел из гранатомета. Погиб 31 человек, много раненых", - рассказал лидер местного ополчения Бабакура Коло.
Смотрите также
- Армия Нигерии освободила более тысячи заложников Боко Харам
- Жертвами нападения Боко Харам в Нигерии стали 18 человек, десятки получили ранения
- В Нигерии после нападения боевиков Боко Харам бесследно исчезли 111 школьниц
Боко Харам - радикальная нигерийская исламистская организация. Известная с 2002 года, когда ее предводителем стал Мохаммед Юсуф. Главной целью организации является введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.
В мае 2014 года внесена Советом безопасности ООН в список террористических организаций.
Комментарии
Правила комментирования