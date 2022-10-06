Около 500 км. Двое россиян приплыли на лодке из Чукотки на Аляску, убегая от мобилизации

6 октября, 22:03
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Аляска (Фото:kalasoft / pixabay)

Аляска (Фото:kalasoft / pixabay)

Двое бежавших от мобилизации жителей Чукотского автономного округа РФ на лодке приплыли на Аляску.

Об этом сообщает Голос Америки.

Жители городка Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. По словам новоприбывших, они приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенном на берегу залива Креста Берингова моря. Они объяснили, что скрываются от мобилизации.

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Гамбелл с населением 495 человек расположен на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем материковой части Аляски, и на его мысе видны ее территории.

Отмечается, что от точки отплытия к месту прибытия россияне преодолели около 500 км. Сейчас мужчины находятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны США.

https://www.facebook.com/golosameriki/posts/10158882960442026

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.

https://www.youtube.com/watch?v=C64UXNMH1Mg
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Аляска Война России против Украины

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