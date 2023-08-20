Двое израильтян погибли в результате вероятного нападения палестинцев на Западном берегу Иордана 20 августа, 04:31 Около 15:00 к автомойке вблизи села подошел, вероятно, палестинец, вооруженный пистолетом (Фото:REUTERS/Raneen Sawafta)

Во время нападения, вероятно, палестинцев недалеко от села Хавара на Западном берегу Иордана погибли двое израильтян.

Об этом сообщает The Guardian.



По данным следствия, около 15:00 к автомойке вблизи села подошел, вероятно, палестинец, вооруженный пистолетом. Когда он увидел двух израильтян, открыл по ним огонь. Нападающий произвел не менее 5 выстрелов и скрылся.

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В результате нападения погибли двое мужчин 29 и 60 лет, по предварительным данным это были отец с сыном.

ЦАХАЛ работает над установлением личности нападающего, которого до сих пор не поймали.