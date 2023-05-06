«Охотились с начала года». Движение Атеш взяло на себя ответственность за покушение на Прилепина 6 мая, 13:45 Подорванный автомобиль Захара Прилепина (Фото:Следком/Telegram)

Военное движение Атеш взял на себя ответственность за подрыв автомобиля с воевавшим против Украины террористом-писателем Захаром Прилепиным.

Об этом движение Атеш сообщил в своем Telegram.

«Атеш охотился на Прилепина с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов», — говорится в сообщении.

Также движение написало, что Прилепин «рано или поздно должен был взорваться».

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«И сбылось – ехал своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице».

6 мая под Нижним Новгородом взорвали автомобиль с террористом-писателем Захаром Прилепиным. РосСМИ пишут, что он ранен и в тяжелом состоянии, водитель-охранник погиб.

Источник агентства РБК заявил, что Прилепин возвращался в Москву с оккупированных Россией территорий Украины. По предварительной информации, подозреваемые в организации взрыва могли сопровождать его автомобиль уже на территории России. По дороге террорист остановился поесть в Нижегородской области, после чего снова уехал — и автомобиль взорвался, пишет РБК. Допускают, что к нему прикрепили взрывное устройство.

Российские телеграмм-каналы опубликовали видео очевидцев с места подрыва машины Прилепина.

Захар Прилепин – российский пропагандист, писатель, политик. Он член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там он занимал ряд «должностей», в частности в 2015-м был «советником» ликвидированного предводителя «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016-2018 – «заместителем командира батальона спецназовцев по работе с личным составом „армии ДНР“». В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

