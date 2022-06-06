В двух городах США произошла стрельба: пять человек погибли, более 20 получили ранения 6 июня, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Пять человек погибли в результате стрельбы в двух городах США (Фото:REUTERS/Bastiaan Slabbers)

По меньшей мере пять человек погибли и еще более 20 получили ранения в результате стрельбы в двух городах США.



Как сообщает DW, в ночь на воскресенье, 5 июня, неизвестные открыли огонь по толпе в оживленном районе города Филадельфия. В результате инцидента погибли три человека, 11 были ранены.

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На месте происшествия полицейские нашли два полуавтоматических пистолета и многочисленные гильзы. Преступникам удалось скрыться.

Шеф полиции Филадельфии Даниэль Аутло рассказала, что на улице началась потасовка, в которой был замешан один из застреленных мужчин. Двое других погибших, мужчина и женщина, а также 11 пострадавших, по словам Аутло, были «случайными свидетелями».

Утром в воскресенье стрельба также произошла у ночного клуба в городе Чаттануга, штат Теннесси. По данным полиции, были застрелены два человека, более десяти получили ранения. Еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия, один из них скончался.У нескольких пострадавших опасные для жизни травмы. Полиция пока никого не задержала.

24 мая на юге Техаса произошла стрельба в одной из школ, жертвами которой стал 21 человек — 19 детей и двое взрослых.

2 июня в городе Талса американского штата Оклахома неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса больницы Святого Франциска. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько человек были ранены.

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