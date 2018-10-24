"Дважды убили". Родители погибшей в Керчи студентки отреагировали на интервью Скабеевой, взятое якобы у их дочери

По словам родителей девушки, Скабеева обнадежила их, что Алина на самом деле жива

Родители студентки Алины Керовой, погибшей во время теракта в Керчи, подвергли резкой критике пропагандистку Ольгу Скабееву за фейковое интервью с их дочерью на Россия-1.

По их словам, о скандальном эфире они узнали от знакомых, передает телеканал Дождь.

"Мне из Китая друг прислал скриншот с России-1 о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке", - заявил отец девушки Сергей Керов.

Как рассказала мать Алины Виктория, когда она нашла в интернете запись эфира, то убедилась, что интервью Скабеева брала не у ее дочери.

"Мы нашли потом этот отрезок разговора - это не Алина и не ее голос, это совершенно другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", - сказала она.

При этом родители погибшей девушки отметили, что на некоторое время у них появилась надежда, что произошла какая-то ошибка, и их дочь на самом деле выжила.

"Да, у меня тоже появилась (надежда). Обнадежила (Скабеева) что наш ребенок живой, а потом дважды убила", - добавила Виктория.

Керовы также подчеркнули, что никто с пропагандистского канала с ними после скандала не связывался и извинений за этот фейк не приносил.

Ранее сообщалось, что скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира, посвященного теракту в политехническом колледже оккупированной Керчи, взяла фейковое интервью у студентки, которая на самом деле погибла.

Напомним, 17 октября в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

В результате инцидента погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.

Российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ рассказали, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который также устроил стрельбу в здании учебного заведения. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.