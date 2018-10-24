"Дважды убили". Родители погибшей в Керчи студентки отреагировали на интервью Скабеевой, взятое якобы у их дочери

Родители студентки Алины Керовой, погибшей во время теракта в Керчи, подвергли резкой критике пропагандистку Ольгу Скабееву за фейковое интервью с их дочерью на Россия-1.
По их словам, о скандальном эфире они узнали от знакомых, передает телеканал Дождь.
"Мне из Китая друг прислал скриншот с России-1 о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке", - заявил отец девушки Сергей Керов.
Как рассказала мать Алины Виктория, когда она нашла в интернете запись эфира, то убедилась, что интервью Скабеева брала не у ее дочери.
"Мы нашли потом этот отрезок разговора - это не Алина и не ее голос, это совершенно другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", - сказала она.
При этом родители погибшей девушки отметили, что на некоторое время у них появилась надежда, что произошла какая-то ошибка, и их дочь на самом деле выжила.
"Да, у меня тоже появилась (надежда). Обнадежила (Скабеева) что наш ребенок живой, а потом дважды убила", - добавила Виктория.
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Керовы также подчеркнули, что никто с пропагандистского канала с ними после скандала не связывался и извинений за этот фейк не приносил.
Ранее сообщалось, что скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира, посвященного теракту в политехническом колледже оккупированной Керчи, взяла фейковое интервью у студентки, которая на самом деле погибла.
Напомним, 17 октября в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
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В результате инцидента погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.
Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.
Российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Позже в СК РФ рассказали, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который также устроил стрельбу в здании учебного заведения. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
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