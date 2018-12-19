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Два-три месяца. СМИ узнали сроки вывода американских войск из Сирии

Сегодня, 21:16
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Американские военные покинут Сирию

Вывод американских войск из Сирии может продлиться от двух до трех месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Вашингтон намерен вывести войска в течение 60-100 дней", - сообщил собеседник, добавив, что Государственный департамент США эвакуирует весь свой персонал из Сирии в течение 24 часов.

В то же время, по информации второго источника, сроки вывода американского контингента составят меньше, чем 60-100 дней.

Напомним, что в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

Теги:   Война в Сирии Американские военные Сирия США

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