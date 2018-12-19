Два-три месяца. СМИ узнали сроки вывода американских войск из Сирии Сегодня, 21:16 34 Цей матеріал також доступний українською Американские военные покинут Сирию

Вывод американских войск из Сирии может продлиться от двух до трех месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Вашингтон намерен вывести войска в течение 60-100 дней", - сообщил собеседник, добавив, что Государственный департамент США эвакуирует весь свой персонал из Сирии в течение 24 часов.

В то же время, по информации второго источника, сроки вывода американского контингента составят меньше, чем 60-100 дней.

Напомним, что в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.