Два российских шпиона пытались заполучить данные лаборатории, которая помогает расследовать отравление в Солсбери

Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ (иллюстративное фото)

В Нидерландах задержали и выслали в Россию двух российских шпионов, инцидент произошел в начале текущего года.

Как сообщает DW, точная дата задержания шпионов из РФ неизвестна.

По данным СМИ, россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице, которая, в частности, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Однако остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах.

Ранее лаборатория в Шпице становилась объектом атаки хакеров.