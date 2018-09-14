Два российских шпиона пытались заполучить данные лаборатории, которая помогает расследовать отравление в Солсбери

В Нидерландах задержали и выслали в Россию двух российских шпионов, инцидент произошел в начале текущего года.
Как сообщает DW, точная дата задержания шпионов из РФ неизвестна.
По данным СМИ, россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице, которая, в частности, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.
Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.
Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.
Однако остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах.
Ранее лаборатория в Шпице становилась объектом атаки хакеров.
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