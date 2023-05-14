В Минобороны РФ признали ликвидацию двоих своих полковников в районе Бахмута

14 мая, 14:40
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Два российских полковника погибли в течении суток под Бахмутом (Фото:Минобороны РФ)

Два российских полковника погибли в течении суток под Бахмутом (Фото:Минобороны РФ)

В Минобороны РФ сообщили о гибели двоих своих полковников в районе Бахмута в течении последних суток.

Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

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Сообщается, что якобы при отражении атак погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

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Россияне заявят, что Макаров якобы лично руководил боем, во время «отражение атаки» был тяжело ранен и погиб во время эвакуации.

А Бровко якобы руководил действиями оккупантов на другом участке и погиб, получив множественные осколочные ранения.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Армия России Российские военные Российская армия Минобороны РФ Полковник Бахмут Война России против Украины

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