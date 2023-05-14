В Минобороны РФ признали ликвидацию двоих своих полковников в районе Бахмута
Два российских полковника погибли в течении суток под Бахмутом (Фото:Минобороны РФ)
В Минобороны РФ сообщили о гибели двоих своих полковников в районе Бахмута в течении последних суток.
Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Сообщается, что якобы при отражении атак погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
Россияне заявят, что Макаров якобы лично руководил боем, во время «отражение атаки» был тяжело ранен и погиб во время эвакуации.
А Бровко якобы руководил действиями оккупантов на другом участке и погиб, получив множественные осколочные ранения.