В Минобороны РФ признали ликвидацию двоих своих полковников в районе Бахмута 14 мая, 14:40 Два российских полковника погибли в течении суток под Бахмутом (Фото:Минобороны РФ)

В Минобороны РФ сообщили о гибели двоих своих полковников в районе Бахмута в течении последних суток.



Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Сообщается, что якобы при отражении атак погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

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Россияне заявят, что Макаров якобы лично руководил боем, во время «отражение атаки» был тяжело ранен и погиб во время эвакуации.

А Бровко якобы руководил действиями оккупантов на другом участке и погиб, получив множественные осколочные ранения.