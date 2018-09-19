19 сентября 2018, среда

Два китайских СМИ попросили зарегистрироваться в качестве иноагентов в США

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Министерство юстиции США уведомило два китайских СМИ о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Уведомления получили международный новостной канал CGTN и информагентстве Xinhua.

Минюст объяснил свое требование законом о деятельности лоббистов.

В статье говорится о том, что решение является часттю общего курса руководства США, которое заняло более жесткую позицию по отношению к Китаю.

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