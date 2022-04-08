Возле границы Украины. Два белорусских офицера КГБ подорвались на российской мине — СМИ 8 апреля, 23:17 Цей матеріал також доступний українською Возможное место гибели белорусских офицеров КГБ (Фото:google.com)

Два белорусских офицера подорвались на противотанковой мине, которую российские солдаты установили на территории Беларуси. Об этом сообщает ресурс Наша Ніва со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

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По данным СМИ, войска РФ разбили лагерь в лесу в Гомельской области в районе Полесского экологического заповедника.

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«Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами», — сообщает источник издания.

На лагерь российских военных и брошенные боеприпасы наткнулись лесники, говорится в сообщении. Они повезли двух офицеров Гомельского управления КГБ на место находки, и те подорвались, вероятно, на противотанковой мине на подъезде к лагерю.

«Пострадали ли при этом лесники, нам неизвестно, а два КГБиста погибли», — отмечает источник.

По информации Наша Ніва один из погибших — это 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий.

Издание отмечает, что ранее белорусская служба Радио Свобода писала, что в Мозыре 5 апреля наблюдали похоронную процессию, которая вышла из двора районного отдела КГБ.

Тогда журналисты со ссылкой на источники сообщали, что один из погибших — сотрудник КГБ некий Андрей Р. Он подорвался на мине у села Белая Сорока, которое находится возле границы Украины.

«Есть информация, что водителя просто разорвало на куски. После этого местность обыскали и обнаружили еще десять мин. Откуда они берутся, неизвестно», — говорит источник.

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