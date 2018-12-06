Два американских военных самолета потерпели крушение у берегов Японии Сегодня, 01:59 52 Цей матеріал також доступний українською Транспортный самолет-заправщик КС-130

У берегов Японии потерпели крушение два американских военных самолета, принадлежащих корпусу морской пехоты, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Согласно сообщению, инцидент произошел с истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Hornet и самолетом-заправщиком KC-130.

"Поисково-спасательные операции продолжаются... Ведется расследование обстоятельств катастрофы", - отмечается в сообщении.

Как передает Reuters, столкновение могло произойти во время дозаправки. На борту самолетов находилось семь человек.

По данным телеканала NHK, одного пилота на данный момент удалось спасти.

В спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие.