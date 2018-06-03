Два альпиниста упали с утеса Эль Капитан в калифорнийском парке Йосемити

В американском национальном парке Йосемити два человека упали с утеса Эль Капитан и разбились насмерть. Альпинисты пытались покорить сложный маршрут.
Об этом сообщает CNN.
Администрация парка сообщила, что жертвами инцидента стали 46-летний Джейсон Уэллс и 42-летний Тим Кляйн. Они пытались подняться на гору по юго-западной стороне Эль Капитана.
Высота гранитного монолита Эль Капитан составляет 915 метров.
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После многочисленных звонков в службу 911 рейнджеры сразу же прибыли на место происшествия.
Обстоятельства падения не известны.
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