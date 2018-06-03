03 июня 2018, воскресенье

Два альпиниста упали с утеса Эль Капитан в калифорнийском парке Йосемити

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Скала Эль Капитан в парке Йосемити
fancycrave1 / pixabay.com

Скала Эль Капитан в парке Йосемити

В американском национальном парке Йосемити два человека упали с утеса Эль Капитан и разбились насмерть. Альпинисты пытались покорить сложный маршрут.

Об этом сообщает CNN.

Администрация парка сообщила, что жертвами инцидента стали 46-летний Джейсон Уэллс и 42-летний Тим Кляйн. Они пытались подняться на гору по юго-западной стороне Эль Капитана.

Высота гранитного монолита Эль Капитан составляет 915 метров.

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Обстоятельства падения не известны.

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