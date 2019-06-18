Два альпиниста на самолете приземлились на склоне Монблана
Во вторник, 18 февраля, два альпиниста из Швейцарии незаконно посадили легкомоторный самолет на восточном склоне горы Монблан во французских Альпах.
Как сообщает AFP, самолет приземлился на высоте 4450 метров — менее чем в 400 метрах от вершины самой высокой горы Европы.
Мэр близлежащего курортного города Шамони Эрик Фурнье назвал инцидент беспрецедентной провокацией.
«Это неприемлемая атака на высокогорье и на все существующие меры по обеспечению безопасности», — сказал Фурнье.
Полицейские обнаружили двух швейцарских альпинистов, когда они уже поднимались к вершине с помощью альпинистского снаряжения. Их опросили и попросили вернуться назад на самолете.
По данным полиции, в районе, где приземлился самолет, посадка самолетов не разрешена.