Два альпиниста на самолете приземлились на склоне Монблана Вчера, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Eric_dikoume/Twitter Альпинистов перехватили по пути на вершину Eric_dikoume/Twitter

Во вторник, 18 февраля, два альпиниста из Швейцарии незаконно посадили легкомоторный самолет на восточном склоне горы Монблан во французских Альпах.

Как сообщает AFP, самолет приземлился на высоте 4450 метров — менее чем в 400 метрах от вершины самой высокой горы Европы.

Мэр близлежащего курортного города Шамони Эрик Фурнье назвал инцидент беспрецедентной провокацией.

«Это неприемлемая атака на высокогорье и на все существующие меры по обеспечению безопасности», — сказал Фурнье.

Полицейские обнаружили двух швейцарских альпинистов, когда они уже поднимались к вершине с помощью альпинистского снаряжения. Их опросили и попросили вернуться назад на самолете.

По данным полиции, в районе, где приземлился самолет, посадка самолетов не разрешена.