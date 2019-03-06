"Думала, что умру". Из-за опасного крена круизного лайнера Norwegian Escape пострадали восемь человек - видео
На круизном
лайнере Norwegian Escape в результате опасного крена, спровоцированного мощными
порывами ветра в районе Багамских островов, пострадали, по меньшей мере, восемь
человек.
Об это сообщает
телеканал ABC News.
По словам одной
из пассажирок, инцидент произошел ближе к полуночи и оказался для всех
неожиданностью.
"Сначала это
вызывало беспокойство... Потом я начала паниковать... Вещи летели с полок, все грохотало.
Мы были вынуждены держаться за кровати, потому что скатывались с них. В этот
момент я ожидала, что все судно опрокинется... Я честно думала, что мы умрем",
- рассказала она.
Как отмечается, после этого все пострадавшие были эвакуированы и доставлены в больницу. О степени тяжести их травм не сообщается.
В свою очередь оператор
круизного лайнера, норвежская компания Cruise Line, заявила, что само судно в
результате происшествия повреждения не получило, и на его дальнейшее плаванье
инцидент не повлияет.