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"Думала, что умру". Из-за опасного крена круизного лайнера Norwegian Escape пострадали восемь человек - видео

Сегодня, 15:56
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Скриншот с видео Cruises adventures/YouTube

Пострадавших в результате происшествия эвакуировали на берег и доставили в больницу

На круизном лайнере Norwegian Escape в результате опасного крена, спровоцированного мощными порывами ветра в районе Багамских островов, пострадали, по меньшей мере, восемь человек.

Об это сообщает телеканал ABC News.

По словам одной из пассажирок, инцидент произошел ближе к полуночи и оказался для всех неожиданностью.

"Сначала это вызывало беспокойство... Потом я начала паниковать... Вещи летели с полок, все грохотало. Мы были вынуждены держаться за кровати, потому что скатывались с них. В этот момент я ожидала, что все судно опрокинется... Я честно думала, что мы умрем", - рассказала она.

Как отмечается, после этого все пострадавшие были эвакуированы и доставлены в больницу. О степени тяжести их травм не сообщается.

В свою очередь оператор круизного лайнера, норвежская компания Cruise Line, заявила, что само судно в результате происшествия повреждения не получило, и на его дальнейшее плаванье инцидент не повлияет.

Теги:   Корабли Ветер Круизный лайнер

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