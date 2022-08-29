ФСБ не устает придумывать версии убийства Дугиной: «нашли след» еще одного «украинского диверсанта» 29 августа, 10:36 Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)

Теперь в ФСБ решили заявить, что в убийстве Дугиной якобы «участвовал» гражданин Украины Богдан Цыганенко.

В ведомстве страны-агрессора заявили, что это «член украинской диверсионно-террористической группы», который «готовил» убийство Дугиной.

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В российской спецслужбе придумали, что Цыганенко якобы обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами гражданку Украины Наталью Вовк, которую в ФСБ называют «исполнительницей убийства», а также «совместно с Вовк осуществил сборку» бомбы.

В ФСБ заявили, что 30 июля Цыганенко «прибыл» на территорию страны-агрессора транзитом через Эстонию и покинул Россию за день до убийства Дугиной.

Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.



Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан.

В Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией». В Азове также опровергли фейк россиян.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.



Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сказал, что ответственность за убийство Дугиной взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют штамп российской пропаганды о «братских народах».

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