После смерти дочери: СМИ рассказали, как выросло влияние Дугина на Путина 3 ноября, 15:06 Александр Дугин (Фото:БЕЛТА)

В последние месяцы внутриполитический блок администрации президента РФ стал регулярно приглашать на «беседы» в Кремль ультраконсервативных философов и историков. Среди них, в частности, Александр Дугин, пишет Медуза.

По словам источника издания, с этими деятелями «идут частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам — в чем цель России, чего она хочет».

Собеседники издания отметили, что Дугин, а также Александр Проханов и Вардан Багдасарян должны помочь Кремлю «нащупать какие-то контуры новой идеологии»

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По итогам таких встреч составляются конкретные тезисы, которые затем в своих речах могут использовать Сергей Кириенко и Владимир Путин.

«Теперь лексикон Дугина и Проханова в устах Путина», — подчеркнул один из собеседников, близких к Кремлю.

Он добавил, что раньше СМИ зачастую преувеличивали влияние Александра Дугина. По информации источников Медузы, до последнего времени Путин был поверхностно знаком со взглядами философа. Все изменилось после убийства дочери Дугина Дарьи в конце августа 2022 года.

По словам собеседников издания близких к Кремлю, после этого Путина «всерьез заинтересовала» фигура Дугина — он отправил философу телеграмму с соболезнованиями и всячески одобряет контакты АП с ним. Спустя месяц после убийства Дарьи Дугиной, 30 сентября, Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина — «англосаксы».

По словам источников, смерть Дугиной «правильно подали, в том числе и президенту: враги атакуют приверженцев традиционных ценностей, антизападников».

Кроме того, по информации источников, Кремль начал «консультироваться» и с основателем канала Царьград, «православным олигархом» Константином Малофеевым. Раньше у политического блока АП были напряженные отношения с бизнесменом.



Александр Дугин — один из главных идеологов рашизма, автор идеи «неоевразийства» и системы взглядов, заложивших основу для российского вторжения в Украину. СМИ, его называют «мозгом Путина» или «путинским Распутиным»; «верховным жрецом опасной формы русского национализма» и «духовным отцом термина «русский мир»; а также «самозваным философом, идеи которого помогли сформировать кремлевский нарратив об Украине». С 2014 года Дугин внесен в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года — в аналогичные списки США и Канады за причастность к аннексии Крыма.

