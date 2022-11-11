Освобождение Херсона: Дугин раскритиковал власть РФ и удалил пост. Советник главы МВД Украины считает, что это был «призыв убить Путина» 11 ноября, 15:49 Александр Дугин удалил свой пост, предполагавший немало толкований (Фото:БЕЛТА)

Советник МВД Украины Вадим Денисенко полагает, что самый ярый российский идеолог Александр Дугин фактически озвучил призыв ликвидировать Владимира Путина в случае дальнейших провалов РФ на фронте. НВ попытался разобраться, что дало повод для таких утверждений и имеют ли они под собой почву.

Российский идеолог Александр Дугин — один из главных вдохновителей рашизма, автор идеи «неоевразийства» и системы взглядов, заложивших основу для российского вторжения в Украину — после изгнания войск РФ из Херсонской области опубликовал в соцсетях двусмысленный пост, который сам же вскоре удалил (текст по-прежнему доступен на одном из российских пропагандистских ресурсов).



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В этом тексте Дугин дал понять, что считает Херсон последним допустимым рубежом отступления для армии РФ в Украине: «Власть в России больше ничего сдать не может. Лимит исчерпан», — написал российский шовинист.

Он также возложил на российскую власть ответственность за то, что «сдан русский город, столица одной из областей России» [Херсон был и остается украинским вопреки попыткам аннексии и штампам российской пропаганды — прим. ред.].

Дугин разразился серией многозначительных риторических вопросов, касающихся роли власти в РФ и ее возможной расплаты за просчеты, написав буквально следующее: «Власть. Она несет ответственность за это [отступление из Херсона]. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех — народ, государство, людей — в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — его ждет судьба „царя дождей“ (смотри Фрэзера). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели?».

Джеймс Фрэзер — британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии. В своей книге Золотая ветвь он так описывает африканский культ Царя дождей — жреца, якобы способного вызывать дождь: «Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он — царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, его до смерти забивают камнями; причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник».

Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины, обратил особое внимание на изощренные параллели с Царем дождей, которые провел Дугин. По мнению Денисенко, «Дугин предлагает убить Путина». «Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать», — так советник главы МВД трактует слова российского идеолога.

Тем не менее, в посте Дугина нигде не озвучен прямо такой призыв — вероятно, метафорой о «Царе дождей» российский идеолог лишь намекал Кремлю на риски общественных волнений либо бунта в РФ.

«Никаких претензий к Суровикину. Он не политик, он отвечает за техническую сторону фронта. Удар не по нему. Удар сами понимаете по кому, — обозначает такие риски Дугин, тут же умывая руки и снимая ответственность с себя. — И никакой пиар тут больше не спасет. В критической ситуации политтехнологии вообще не работают».



Соответственно, Дугин даже выдвигает собственную гипотезу о том, что еще могло бы спасти российского диктатора (которого он именует «правителем»), если, как пишет российский шовинист, «чисто технических средств для победы недостает».



«Последним ресурсом» он называет идеологию, далее озвучивая очередную порцию шовинистических мечтаний. «Настоящая [идеология], не тот фейк, который пытается всучить до смерти напуганная восстанием реальности АП [Администрация президента], — убеждает Дугин. — Хватит юлить: русская идея. Только она. Глупо идти на тотальное уничтожение человечества только из-за страха перед русской идеей, перед нашей идеологией. Иного пути нет», — заключает Дугин, поясняя, что «война должна стать народной в полной мере», как «именно таким народным должно стать и государство — а не таким, как сейчас».

Денисенко же — кроме спорной гипотезы о призывах к «ликвидации» Путина — делает из поспешно удаленного поста Дугина несколько дополнительных выводов:

система в РФ «все еще управляется, но получает глубокие трещины», а Дугин, считая себя пророком, «позволяет себе больше, чем кто-либо другой»;

освобождение Херсона становится « только катализатором поиска виновного» в РФ;



только катализатором поиска виновного» в РФ; система власти в России получила и другие трещины: в т. ч. в виде протестов солдатских матерей и семей;

в виде протестов солдатских матерей и семей; де-факто, в России сейчас « сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время Путина иссякло: это либералы и ультранационалисты», полагает Денисенко. ( «Однако развитие будущего у двух этих групп кардинально разное. Первые хотят утопить все в крови, вторые боятся вслух сказать даже то, что нужно вернуться к границам 24 февраля», — заключает советник главы МВД);

сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время Путина иссякло: это либералы и ультранационалисты», полагает Денисенко. «Однако развитие будущего у двух этих групп кардинально разное. Первые хотят утопить все в крови, вторые боятся вслух сказать даже то, что нужно вернуться к границам 24 февраля», — заключает советник главы МВД); ключевая проблема в российском транзите власти — не просто отсутствие преемника, а отсутствие картины будущего. ( «Элиты понимают, что Путин их тянет ко дну, но элиты уж слишком стары, чтобы начать делать жесткие шаги.[…]. Как эта проблема решится пока неясно. Путин слаб как никогда. Но его окружение, боится сойти с накатанного пути», — считает Денисенко).

«Элиты понимают, что Путин их тянет ко дну, но элиты уж слишком стары, чтобы начать делать жесткие шаги.[…]. Как эта проблема решится пока неясно. Путин слаб как никогда. Но его окружение, боится сойти с накатанного пути», — считает Денисенко). с лагом в несколько месяцев мы увидим реальное падение рейтинга Путина. ( «Общество будет напугано, будет ждать команды сверху и согласится на все, включительно с тем, чтобы отдать новоаннексированные территории. Главная проблема — российские элиты, которые пока не готовы к переменам. Судя по всему, главное внимание они уделят максимальному закручиванию гаек внутри РФ. Формулы для переговоров по войне в Украине у них нет. Вернее они боятся говорить ее вслух и будут тянуть с этой формулой до последнего. Они считают, что первым озвучит, что надо уходить из Украины обязательно проиграет. А выиграет тот, кто будет об этом говорить вторым или третьим»).