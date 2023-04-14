Дуда заявил, что Путин пытается запугать Европу, угрожая разместить ядерное оружие в Беларуси 14 апреля, 23:27 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет запугать Европу, говоря о ядерном оружии в Беларуси.

«Я не боюсь этого. Нас пытаются запугать, вызвать психоз. Путин пытается пугать прежде всего западную Европу, что он будет разворачивать ядерный арсенал, приближать ядерные боеголовки к границам западной Европы», — заявил Дуда.

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Он также отметил, что вопреки договоренностям Россия в течение многих лет милитаризирует Калининградскую область. Дуда убежден, что усиленное присутствие военных НАТО и США в восточной Европе "ослабляет возможность агрессивных действий России".

«Очевидно, что в свете сопротивления Украины и мира российским имперским планам, российские власти и Путин пытаются играть мускулами и разными способами пугать мир. Но не дадим себя запугать: мы сильны, потому что мы объединены», — заявил Дуда.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подвергли критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

