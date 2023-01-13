«Требует от Шольца не быть тормозом». Как Польша заставляет Германию «двигаться» в вопросе поставок танков Украине — политолог 13 января, 19:13 Эксклюзив NV Федеральный канцлер Олаф Шольц на встрече немецкого правительства в Берлине, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Сергей Сумленный, политолог, в эфире Radio NV рассказал, как решение польского президента Анджея Дуды о передаче Украине танков Leopard заставляет немецкое правительство и лично канцлера Олафа Шольца наконец начинать действовать в вопросе увеличения поставок оружия для ВСУ.

— Давайте начнем с поставок танков. А точнее даже с заявления польского президента, который якобы мог не спросить разрешения у немецкого канцлера и объявил о поставках роты танков Leopard 2. Издание Die Welt пишет, что это может стать причиной недоразумений. Могло ли так случиться, что инициатива польского президента была условно фальстартом?

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— Недоразумением я бы это не назвал. Я думаю, что польский президент Дуда он абсолютно четко все просчитал. Он видит, каким тормозом выступает в любых инициативах передачи оружия Украине немецкий канцлер Шольц. Именно канцлер, хочу подчеркнуть, и министр обороны Ламбрехт, принадлежащая к той же партии социал-демократов. И он решил поставить всех перед фактом — уже что есть. Сказать, что Польша поставляет. То есть здесь надо понимать, что согласно принципам передачи оружия, произведенного в одной стране, другой стране, вот это оружие, оно должно использоваться только в стране, куда оно передано.

И не может быть передано другим странам без согласования со страной, откуда оно пришло, где оно было произведено. Поэтому формально немецкое правительство, действительно, имеет право заблокировать поставки этого принадлежащего полякам оружия в любую страну. Но это только формально. То есть конечно, что никто не исключит эти Leopard, никто не сделает их не работающими, если поляки захотят их поставить Украине. И дальше, если поляки это сделают, фактически правительство Шольца будет поставлено перед фактом, что танки уже в Украине и что с этим делать. То есть делать из этого скандал — это будет очень некрасиво.

Учитывая, что вокруг Шольца все бегали просто полгода и просили его вернуться к разуму и помогать Украине. Если он еще активно сейчас будет мешать поставкам танков в Украину, он будет выглядеть очень неприглядно. И здесь мы видим, что есть коалиция стран, которым принадлежит Leopard: это от Испании до Польши, которые хотят их передать Украине, а Шольц мешает. В этом случае, я думаю, что Дуда сделал все совершенно верно. Он, да — спровоцировал Шольца.

Он поставил его в неприятную позицию, где Шольц уже должен выбирать, что он делает. Но это практически и есть путь его принудить. И мы видим, что это действительно имеет эффект. Потому что уже вице-канцлер Германии из партии зеленых Роберт Хабек, он сказал уже вчера в своем интервью, что правительству немецкому абсолютно не нужно мешать каким-либо поставкам Leopard для Украины. И нужно с этим согласиться. То есть Дуда фактически спровоцировал хороший немецкий коалиционный конфликт, которого именно и не хватало для того, чтобы Шольца заставить сделать правильный шаг.

— Позиция Великобритании. Там тоже было заявление, что, возможно, танки Challenger 2 британского производства могут быть поставлены в Украину. И там тоже намек: а как это повлияет на позицию Германии?

— Здесь ситуация более простая, потому что Challenger — они британского производства: они принадлежат Британии и произведены в Британии. То есть Британия может совершенно без проблем передать их. Она ни перед кем не обязана не распространять Challenger. И если это произойдет, то мы знаем, что немецкое правительство, у которого было «несколько линий обороны»: почему они не поставляют оружие. Первое — что никто из западных союзников не поставляет тяжелые танки в Украину и надо это делать комплексно.

Скажем, по ББМ эта проблема была решена, когда французы сказали, что они будут поставлять и сразу немцы сказали: окей, и мы тоже будем Marder поставлять. По тяжелым танкам: здесь либо британцы поставляют Challenger или французы Leclerc, либо американцы Abrams — и сразу это заставляет немцев поставлять Leopard. То есть, здесь британская позиция может помочь стимулировать немцев поставлять Leopard, потому что эта линия защиты уже не работает.

А вторая линия защиты у Олафа Шольца и Кристине Ламбрехт, была в том, что техника западная слишком сложная в овладении, что нужно много времени. Если украинские военные быстро освоят Challenger, то и здесь эта линия защиты окажется бесполезной. А мы знаем, как быстро украинская армия осваивает новую технику от HIMARS до противорадарных ракет HARM — это сказочно быстро. Конечно, тяжелые танки не являются чем-то проблемным, чем украинские военные не смогут быстро овладеть.

— Есть также сообщение о том, что Олаф Шольц очень сильно ориентируется в своих решениях на Джозефа Байдена, президента Соединенных Штатов Америки. Насколько это соответствует действительности: условно звонок от Байдена или по решению этой коалиции Рамштайн Шольц примет подобное решение о танках, в частности?

— Шольц действительно смотрит на то, что делают другие партнеры западной коалиции, прежде всего — НАТО. И, конечно, он хочет прятаться немного за спину Соединенных Штатов, говоря, что мы не будем делать ничего рискового, чем не рискуют американцы. То есть, мы не будем рисковать, не будем провоцировать Путина, как он говорит. Я не говорю о том, что эта позиция — провоцировать Путина, она абсолютно базово ошибочна. Потому что Путину не нужно каких-либо провокаций для того, чтобы напасть. Он нападает, потому что видел, что он может победить.

И только в этом случае он нападает, а потом он уже ищет какие-нибудь объяснения, почему именно он так сделал. Но это позиция Шольца, что я не буду провоцировать Путина больше, чем делает Байден. И не буду, скажем так, вылезать из окопа, чтобы на меня все посыпалось. Поэтому если американцы поставят — мы поставим. На самом деле эта тема, она была однажды поднята, вот этот принцип, когда немцы поставили IRIS-T, при том, что американцы Patriot еще не поставляли на данный момент. И даже сейчас американцы еще их не поставляют, только обещают.

По всем другим типам вооружения: по противотанковым ракетам, по артиллерии, по реактивной артиллерии — этот принцип выполнялся: Германия поставляет технику только после того, как кто-то из западной коалиции, а именно Соединенные Штаты в трех этих случаях, поставляют тот же класс техники. И это один из моментов такой пассивной защиты Шольца. Он человек, который, я уже много раз говорил, голосует последним, поднимает руку последним. Он сначала смотрит на то, как проголосовали другие, и только после этого демонстрирует свои убеждения или свои действия.

Вот то же самое он хочет делать за Соединенными Штатами. Но я думаю, что британские или французские танки здесь могут сыграть ту же роль и заставить Шольца действовать. Или если отважный поляк и отважное польское правительство сделает это фактически и поставит его перед выбором: либо ты уже демонстрируешь, что ты в деле танков на стороне Путина, либо делаешь то, что должен делать канцлер демократического государства.