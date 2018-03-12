Дуда: Закон об ИНП является заботой о национальных интересах, однако его приняли несвоевременно

Дуда рассказал о несвоевременности принятия Польшей закона об Институте национальной памяти

Президент Польши Дуда поддерживает принятые поправки в закон об Институте национальной памяти и заявляет, что Варшаве никто не может диктовать законодательную политику.

Об этом он рассказал газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Onet.

Польский лидер считает, что одиозный закон, в котором встречаются формулировки "восточная Малопольша", является заботой о национальных интересах.

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"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", - сказал Дуда.

Он отметил, что если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.

"Никто не будет нам ничего диктовать", - заявил польский президент.

Однако президент Польши отметил, что момент для принятия этого закона был избран совсем неудачно.

"Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти о жертвах Холокоста", - подчеркнул он.

Напомним, польский закон об Институте национальной памяти не будет действовать до вынесения решения по нему Конституционного суда. Ранее планировалось, что он вступит в силу с 1 марта.

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Поправки к польскому закону об Институте национальной памяти вводят уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской трагедии, которую Варшава ранее признала геноцидом.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.