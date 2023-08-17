Дуда утвердил проведение референдума в день выборов в парламент Польши 17 августа, 05:52 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Польский президент Анджей Дуда в среду, 17 августа, подписал поправку к закону об общенациональном референдуме, которая позволит провести плебисцит в день парламентских выборов 15 октября.

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши.



Поправка позволяет провести общенациональный референдум в Польше в один день с президентскими, парламентскими выборами или выборами в Европарламент. Референдум можно будет проводить с 7:00 до 21:00.

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Ранее Сейм Польши отклонил возражения Сената, где большинство имеют оппозиционные партии, против внесения изменений в закон об общенациональном референдуме.