От Лукашенко не знаешь, чего ожидать. Дуда прокомментировал возможность вступления Беларуси в войну 20 февраля, 06:23 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что от белорусского режима можно ожидать чего угодно, комментируя возможность вступления Беларуси в войну.

«Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современной Беларуси мы имеем дело с режимом, от которого де-факто можно ожидать чего угодно. Так сейчас выглядит Беларусь. Зато этот режим тоже играет в свою игру. Нет сомнений, что Лукашенко где-то пытается избежать того, чтобы Путин заставил белорусскую армию войти в Украину, вступить в открытое сражение против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, не имеющих боевого опыта и внезапно, плохо вооруженных, столкнувшихся с украинцами, которые воюют уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину», — заявил Дуда.

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Он отметил, что если диктатор Александр Лукашенко все же решит привлечь свою армию к агрессии, то это станет концом его режима.

«Во-вторых, белорусы не являются воинствующей нацией. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей. Лукашенко очень хорошо знает, что это будет означать его окончательный конец, потому что нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него. Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, приговаривая протестующих и выступающих против него к многолетним срокам заключения. Но этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным», — заявил президент.

18 февраля украинская разведка заявила, что в ближайшие две-три недели сил и средств для вторжения из Беларуси у россиян нет.