Дуда приехал с необъявленным визитом в Киев
Анджей Дуда снова в Киеве (Фото:Kancelaria Prezydenta / Twitter)
Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В Украине он проведет переговоры с Владимиром Зеленским, в частности относительно саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.
«Разговоры с Президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в том числе относительно угрозы российского теракта на Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киев сегодня приехал президент Литвы Гитанас Науседа.