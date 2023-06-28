Дуда приехал с необъявленным визитом в Киев

28 июня, 14:02
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Анджей Дуда снова в Киеве (Фото:Kancelaria Prezydenta / Twitter)

Анджей Дуда снова в Киеве (Фото:Kancelaria Prezydenta / Twitter)

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В Украине он проведет переговоры с Владимиром Зеленским, в частности относительно саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.

«Разговоры с Президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в том числе относительно угрозы российского теракта на Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО», — говорится в сообщении.

Видео дня

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https://twitter.com/prezydentpl/status/1674004613681356801

Ранее сообщалось, что в Киев сегодня приехал президент Литвы Гитанас Науседа.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Польша День Конституции Владимир Зеленский Анджей Дуда Война России против Украины

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