Дуда назвал сроки, когда Украина получит танки от Польши 18 февраля, 13:02 Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Танки Leopard-2, а также 60 танков, среди которых PT-91, которые Польша планирует предоставить, могут быть поставлены в Украину в течение одного-двух месяцев.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Укринформ.

«Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные сейчас проходят в Свентошове», — рассказал польский президент.

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По его словам, украинские военные тренируются на танках и тренажерах, а также проходят подготовку по обслуживанию этой техники.

Дуда подчеркнул, что очень рассчитывает, что в указанные сроки, Украина получит эту необходимую помощь.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне .

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300-500 танков .