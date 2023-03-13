Россия «переехала» в Дубай. Как россияне от миллиардеров до «белых воротничков» нашли беспроблемную гавань в ОАЭ во время войны — NYT 13 марта, 18:46 Часть искусственного острова Пальма-Джумейра в Дубае (Фото:REUTERS/Karim Sahib/Pool/File Photo)

Многие миллиардеры из России и даже представители российского среднего класса не испытывают никаких проблем из-за вторжения РФ в Украину: они просто перенесли свою жизнь в Дубай. Ведь ОАЭ, как и большинство стран Ближнего Востока, не присоединились к антироссийским санкциям Запада.

Этот тренд подробно описывает американская газета New York Times в своем репортаже Россия за пределами России: для элиты Дубай стал гаванью на время войны.

«Через год после исторического удара экономических санкций против России российские богачи по-прежнему богаты. […] Среди городских набережных, роскошных торговых центров и пригородных закоулков русский язык становится лингва франка . Олигархи общаются на эксклюзивных курортах. Рестораторы из Москвы и Петербурга спешат там открыться», — пишет издание о современных реалиях Дубая.



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NV пересказывает самые важные фрагменты из этого материала.

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«Это я в Дубае, я ща отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю» — это строка из самой популярной сейчас в России песни, согласно данным сервиса Apple Music. Ее исполнительница, российская поп-звезда Дарья Зотеева (Instasamka) – среди тех россиян, которые в прошлом году оказались в Дубае и остались здесь. Сейчас она живет в недостроенном элитном жилом комплексе в пустыне и по ночам наблюдает за световым шоу, вспыхивающим на Бурдж-Халифа — самом высоком небоскребе мира.

В разговоре с корреспондентом NYT в Дубае она уверяет, что ей необходимо «хорошее настроение», чтобы «заниматься музыкой». В то время как Дубай, продолжает Зотеева, является «солнечным местом», где война "вас не затрагивает". Она также отказывается занимать какую-либо позицию по поводу войны России против Украины и называет ее «вся эта ситуация». «Это для того, чтобы не потерять свою аудиторию и зарабатывать деньги, – говорит поп-певица, объясняя свое публичное молчание. — Потому что это большие деньги».

Проведенный New York Times анализ данных о рейсах прошлой весной показал, что Объединенные Арабские Эмираты стали самым популярным пунктом назначения для частных рейсов из России уже через несколько недель после вторжения РФ, которое началось 24 февраля 2022 года. С того времени, судя по всему, привлекательность этой страны для россиян только возросла.



Российская государственная статистика свидетельствует, что россияне совершили 1,2 млн путешествий в ОАЭ в 2022 году по сравнению с 1 млн в 2019 году (до пандемии). Многие из этих «туристов» пустили в Эмиратах корни: в 2022 году именно россияне были главными покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов, согласно данным Betterhomes, дубайской брокерской компании.

NYT рассказывает, что завсегдатаями ОАЭ теперь стали несколько категорий — от подсанкционных мультимиллиардеров до представителей среднего класса, которые сбежали от объявленной Путиным мобилизации.

Во-первых, это российские магнаты. Российский миллиардер Андрей Мельниченко, чьим бизнесом является добыча и переработка угля и производство минеральных удобрений, переехал в Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году — после того, как санкции заставили его покинуть давнее «пристанище», дом в Швейцарии. В прошлом месяце репортеры NYT видели в тихом вестибюле эксклюзивного дубайского курорта еще одного подсанкционного российского бизнесмена – тот сказал, что приехал в город якобы на вечеринку по случаю дня рождения.

Российские чиновники и их семьи также посещают Дубай, хотя они пытаются избегать внимания к своему присутствию, пишет издание. В Вологодской области прокремлевская партия Единая Россия недавно исключила двух местных депутатов после того, как в социальных сетях заметили их посты из Дубая. Один из них, как сообщили российские журналисты, отдыхал там с дочерью министра обороны РФ Ксенией Шойгу.

Наконец, российская диаспора в Дубае также включает более мелкие «заробитчан» — среди которых представители мира искусства, работники сферы технологий и сотрудники западных компаний, перенесшие свои московские офисы в этот город.



Российская элита часто видится в дубайском Angel Cakes - Instagram-атмосферном кафе, которое открыл российский предприниматель и бизнесмен рекламной сферы Дима Тутков на искусственном острове под названием Bluewaters в тени высочайшего колеса обозрения в мире. «[В Дубае] нет тех антироссийских настроений, о которых он слышит в Европе. Он не заметил ни выбоин на дорогах, ни бездомных — в отличие от того, что видел в Лос-Анджелесе. А в то время как его рекламное агентство получает большую прибыль в России, ему не нужно беспокоиться о том, что его призовут воевать в Украине», — перечисляет NYT типичный набор преимуществ, которые привлекли в Дубай Туткова, а с ним и других россиян.

«Дубай гораздо свободнее — во всем, — сказал изданию Тутков, чьи дети сейчас учатся в британской школе в Дубае. - Мы независимы от России. Это очень важно».

Такой же логики придерживаются и другие россияне в Дубае, с которыми пообщались журналисты издания. «Зачем вести бизнес там, где к вам не относятся дружески? В Европе нас явно не хотят видеть», — говорит Тамара Бигаева, недавно открывшая в городе двухэтажное представительство российской косметической клиники и уже принимающая здесь давних клиентов из РФ.

Туков рассказал, что антироссийские санкции никак не помешали россиянам в Дубае. Прошлым летом, когда рубль взлетел до историческому максимуму по отношению к доллару, Тутков воспользовался не попавшими под санкции российскими банками, чтобы перевести часть доходов своего рекламного агентства в Дубай. «Мы меняли на доллары и переводили их сюда, – объясняет он. — В долларах мы получали колоссальные сверхдоходы, понимаете? И так поступали все».

Аполитичность Дубая в сочетании с авторитарностью ОАЭ обеспечивает россиянам немало удобных для них привилегий. В отличие от Западной Европы, здесь не вывешивают украинские флаги и не проводят акции солидарности - протесты фактически незаконны, а свобода собраний строго ограничена.

При этом официально власти ОАЭ утверждают, что их банки соблюдают все правила, связанные с американскими санкциями. Многие российские эмигранты говорят, что одной из самых сложных частей переезда в Дубай является открытие банковского счета, включающего месяцы ожидания и строгие требования банков.



Однако присутствие богатых россиян в Дубае в то время, когда они были в значительной степени отрезаны от возможности жить и вести бизнес на Западе, демонстрирует, как Путину удалось сохранить общественный договор, который является ключевым для его внутренней поддержки: в обмен на лояльность те, кто близок к власти может продолжать накапливать огромные богатства, напоминает NYT.

Теперь это "неформальное" соглашение еще и обновили в пользу российских богачей, указывает политолог Екатерина Шульман. «Да, мы отрезали вас от "первого мира", но хуже вам не станет, — описывает Шульман суть этой «сделки» Путина с элитой. — Во-первых, есть многие другие дружественные нам страны. Во-вторых, у вас будет много возможностей стать еще богаче, и мы больше не будем преследовать вас за коррупцию».

«Для нас всех это островок безопасности на определенный период времени. Каждый пытается где-то "припарковать" свои активы", - признал в комментарии NYT Анатолий Каменских, российский продавец недвижимости, который хвастается тем, что в прошлом году его команда продала в Дубае объектов недвижимости на $300 млн долларов, причем подавляющее большинство - гражданам России.

Sobha Realty, одна из компаний-застройщиков Анатолия Каменских, отпраздновала этот «русский» бум недвижимости в Дубае, установив миниатюрный собор Василия Блаженного с искусственным снегом возле своего офиса. Часть искусственного острова Пальма-Джумейра заполнена российскими ресторанами и ночными клубами, один из которых был недавно полон до отказа во время вечеринки, гости которой заказывали бутылки шампанского Dom Pérignon по $1200 за бутылку. Танцующие официанты подавали его с бенгальскими огнями. А когда кто-то из гостей выкрикнул: «Слава Украине!», вышибалы быстро вывели его из клуба, пишет издание.

«Возникает ощущение, что они спрятали головы в песке, — сказал о россиянах Дмитрий Котеленец, украинский продюсер развлекательных программ, переехавший с семьей в Дубае. — Они либо не хотят замечать, что происходит между Россией и Украиной, либо считают, что ничего не изменилось».

