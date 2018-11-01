01 ноября 2018, четверг

ДТП в Турции: автобус врезался в грузовик, есть погибшие

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

В Турции пассажирский автобус врезался в грузовик.

Об этом сообщает DHA.

Примерно в 6 часов утра автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе вблизи города Тося в северной части страны. Водитель транспортного средства вместе с помощником скончались на месте.

В результате два человека погибли, еще 34 пассажира были травмированы.

Что стало причиной аварии пока не сообщается.

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