В Турции произошло масштабное ДТП: 32 человека погибли, 20 раненых
Генеральная прокуратура инициировала судебное расследование из-за ДТП (Фото:@bbcturkce/twitter)
В городе Мардин в Турции у грузовика отказали тормоза. Он врезался в толпу после столкновения с двумя автомобилями.
Об этом сообщает Reuters.
В результате происшествия погибли 32 человека. Еще 20 получили ранения.
Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Дерика инициировала судебное расследование из-за ДТП.
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