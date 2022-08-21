В Турции произошло масштабное ДТП: 32 человека погибли, 20 раненых 21 августа, 00:06 Генеральная прокуратура инициировала судебное расследование из-за ДТП (Фото:@bbcturkce/twitter)

В городе Мардин в Турции у грузовика отказали тормоза. Он врезался в толпу после столкновения с двумя автомобилями.

Об этом сообщает Reuters.



В результате происшествия погибли 32 человека. Еще 20 получили ранения.

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Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Дерика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

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