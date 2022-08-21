В Турции произошло масштабное ДТП: 32 человека погибли, 20 раненых

21 августа, 00:06
Генеральная прокуратура инициировала судебное расследование из-за ДТП (Фото:@bbcturkce/twitter)

Генеральная прокуратура инициировала судебное расследование из-за ДТП (Фото:@bbcturkce/twitter)

В городе Мардин в Турции у грузовика отказали тормоза. Он врезался в толпу после столкновения с двумя автомобилями.

Об этом сообщает Reuters.

В результате происшествия погибли 32 человека. Еще 20 получили ранения.

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Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Дерика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

Видео дня

https://twitter.com/aNdr0iz/status/1561060383003115524?s=20&t=_sTl0iPDRoxNkkqzYxp8JA
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ДТП Авария Турция Автокатастрофа

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